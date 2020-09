Notizie Juve – Wolverhampton sempre più vicino a Douglas Costa

TORINO – Continuano i movimenti sul mercato in uscita per la Juventus: i bianconeri, infatti, stanno trattando con diversi club per la cessione di alcuni loro giocatori e, tra questi, spicca anche Douglas Costa. L’esterno brasiliano è in uscita da tempo e, su di lui, sarebbero forti gli interessi di alcuni club inglesi: le due maggiori contendenti sono il Manchester United e il Wolverhampton.

Secondo quanto riportato dal britannico Daily Express, i Wolves sarebbero sempre più vicini all’acquisto del numero 11 della Juve: i contatti tra le due società stanno andando avanti da qualche giorno e sembrano prossimi ad una conclusione. Il club inglese, quindi, sembra aver battuto la concorrenza dei Red Devils, che per primi si erano mossi sul calciatore brasiliano. Nelle prossime ore, comunque, si attendono ulteriori aggiornamenti, con i quali si potrà conoscere il futuro di Douglas Costa.