Calciomercato Juventus, Paratici chiude col botto: ecco chi vuole comprare

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Morata fatto, ma non basta. Il calciomercato della Juventus, da qui alla fine della sessione, dovrà dare anche altri responsi. La priorità ora è il mercato in uscita: bisogna vendere, per poi magari poter tornare con forza su alcuni obiettivi in entrata. Fabio Paratici infatti dovrà risolvere varie situazioni ancora in ballo, poi tenterà un altro grosso colpo finale per chiudere col botto il calciomercato bianconero. Attenzione: non stiamo dicendo che da qui alla fine la Juve farà un solo altro acquisto. Anzi, la sensazione è che ci sia spazio per almeno un altro paio di interventi. Ma stiamo parlando del colpo finale, quello che potrebbe sbloccarsi proprio negli ultimi giorni di mercato. La classica ciliegina sulla torta, insomma.

E nella menta di Paratici c’è sempre un nome, che circola con insistenza da ormai svariate sessioni di calciomercato. Stiamo parlando di Federico Chiesa, pallino del CFO bianconero per il quale si sono riaccesi i riflettori della Juve in questi ultimi giorni. Come confermato anche da calciomercato.com infatti, sarebbero ripresi i contatti con l’entourage del nazionale azzurro. Anzi, ora si starebbero intensificando e sarebbero pressoché quotidiani. Il piano di Paratici è chiaro. Come riferisce Tuttosport, appena verrà chiusa un’operazione in uscita, si potrebbe sbloccare il colpo in entrata. Tradotto: via Douglas Costa (c’è una trattativa con il Wolverhampton) e dentro Chiesa. Si può fare? Sì e Tuttosport spiega come.

“[…] Mai come ora Rocco Commisso non se la sente di blindare il ragazzo dopo averlo “incatenato” al Franchi nell’estate 2019 – si legge su Tuttosport.com, che poi prosegue: “Il patron sente che probabilmente il momento giusto per separarsi non è lontano. E poi contano i numeri: il fantasista figlio d’arte ha un contratto fino al 2022, se resta deve rinnovare con la Viola per evitare introiti ridotti al minimo (o peggio, azzerati) in caso di cessione futura, altrimenti la partenza immediata sarà soluzione inevitabile. A titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto, la pista preferita dal club bianconero: non si esce da queste due strade, mentre la Fiorentina chiede non meno di 50-60 milioni”. Ma non è ancora tutto. Altri rinforzi per il Maestro: ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata e gli altri nuovi colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA