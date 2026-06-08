Con il mancato accesso alla prossima edizione della Champions League, inevitabilmente si è complicato il trasferimento di Bernardo Silva in maglia bianconera. La Juventus, aveva a lungo corteggiato il giocatore, avendo avuto anche i primi contatti con il suo agente.

Ora il futuro del fantasista portoghese, sembra essere nel campionato spagnolo, con il Barcellona e poi l’Atletico Madrid tra le principali candidate ad assicurarsi le sue prestazioni. Come sappiamo bene, il calciomercato è però imprevedibile e da un momento all’altro potrebbero sempre rivelarsi colpi di scene. Proprio per questo, le parole di Bernardo Silva tengono ancora la pista aperta ad un’eventuale approdo a Torino. Il fantasista, svincolato dopo la lunga avventura al Manchester City, ha rimandato la scelta sul suo futuro a dopo il Mondiale.

Le parole di Bernardo Silva

Al termine dell’amichevole disputata con il suo Portogallo, il giocatore ha parlato del suo futuro e ha ammesso che non ha ancora preso una decisione definitiva su quale sarà il suo futuro. Leggiamo le sue parole

:

"Non ho ancora preso una decisione definitiva. Ho molte opzioni e ho rispetto per tutti i club che hanno presentato un'offerta. La mia scelta ricadrà su una una squadra che mi vuole davvero, questa cosa per me è molto importante. Quando prenderò una decisione la comunicherò a tutti".

Parole queste che tengono ancora in corsa il club bianconero, che fino all’ultimo tenterà di convincere il portoghese a vestire la maglia della Vecchia Signora.