Notizie Juve – Suarez potrebbe finire nel mirino dell’Inter

TORINO – Potrebbero aprirsi degli scenari inaspettati in questa parte finale del calciomercato estivo. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, Luis Suarez potrebbe finire nel mirino dell’Inter di Antonio Conte.

L'attaccante uruguayano del Barcellona, nella giornata di ieri ha superato l'esame per ottenere il passaporto italiano; divenendo comunitario, la trattativa con la Juventus potrebbe riaprirsi e giungere a buon fine. Tuttavia, i bianconeri hanno ormai praticamente preso Edin Dzeko dalla Roma e questo potrebbe far saltare l'affare con il Pistolero. Qualora ciò accadesse, i nerazzurri di Milano potrebbero bussare alla porta del numero 9, ex Liverpool e Ajax, offrendogli l'opportunità di trasferirsi all'ombra della Madonnina. Comunque, si attendono ulteriori sviluppi di questa situazione nei prossimi giorni, dove si potrà conoscere il futuro di Luis Suarez.