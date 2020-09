Calciomercato Juventus – Dopo Dzeko, un altro colpo: “Contatti avviati!”

MERCATO JUVE – La questione relativa al nuovo bomber bianconero sta finalmente per risolversi. Edin Dzeko è pronto a vestire la maglia della Juventus, anche se ormai non si possono escludere colpi di scena improvvisi almeno fino all’ufficialità. Solo nelle scorse ore Luis Suarez ha sostenuto l’esame di italiano a Perugia e durante il colloquio sarebbe venuta fuori anche l’ipotesi di un trasferimento a Torino. Qualche dubbio sul centravanti uruguaiano quindi è lecito: rimane ancora un piccolissimo spiraglio, chissà. Nel frattempo però Fabio Paratici starebbe virando anche su altre piste per il mercato della Juve.

Lo ha raccontato il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale, riportando in esclusiva alcune importanti indiscrezioni. “Nelle ultime 48 ore ci sono stati contatti tra la Juve e l’entourage di El Shaarawy. Un sondaggio, in attesa di capire se ci saranno evoluzioni diverse nelle prossime ore” – si legge su AlfredoPedulla.com, che poi aggiunge: “Di sicuro nell’agenda bianconera per il ruolo di quarta punta, aspettando l’arrivo di Dzeko, resta Moise Kean. De Sciglio resta in uscita, il Paris Saint-Germain lo aveva preso nelle ultime due sessioni di mercato. Adesso potrebbe tornarci per l’emergenza che ha sulle fasce, indiscrezioni del pomeriggio dalla Francia che possono avere sviluppi”. E in effetti qualche sviluppo ci sarebbe stato su questo fronte. Sarebbe infatti spuntata una clamorosa ipotesi di scambio tra Juve e PSG.

Stando a quanto riportato da Calciomercato.it, il club francese – dopo aver perso Bernat per un grave infortunio – sarebbe piombato nuovamente su De Sciglio e avrebbe offerto ai bianconeri uno scambio con Julian Draxler, in uscita da Parigi. Una suggestione affascinante, anche se la Juventus vorrebbe incassare solo cash dalla cessione del terzino italiano. Aspettando Dzeko dunque, occhio agli altri movimenti, sia in entrata ma anche e soprattutto in uscita. La Juventus infatti ha bisogno anche di sfoltire la rosa e cedere vari elementi in esubero. Per questo Andrea Pirlo avrebbe già presentato la sua lista nera per il mercato in uscita: ecco la situazione di tutti i giocatori sul piede di partenza