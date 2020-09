Notizie Juve – Rodrigo De Paul vicino al Leeds United

TORINO – Potrebbero esserci nuovi sviluppi nel calciomercato estivo: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Rodrigo De Paul sarebbe vicino al Leeds United. Il centrocampista argentino dell’Udinese, infatti, potrebbe trasferirsi in Inghilterra nei prossimi giorni, alla corte di un suo connazionale, “El Loco” Marcelo Bielsa.

Il calciatore classe ’94, nelle ultime settimane era stato accostato anche alla Juventus, che avrebbe trovato in lui un buon rinforzo per la mediana. Tuttavia, la squadra inglese sembra molto vicina a chiudere l’affare, anche se, dal Friuli, fanno sapere che non è giunta nessun offerta concreta: per questo motivo, non si esclude una permanenza di De Paul all’Udinese. Nei prossimi giorni si vedrà quale sarà il destino del centrocampista argentino.