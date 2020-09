Calciomercato Juventus, caos attacco: ora circola una voce clamorosa

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Altro che tormentone estivo. La questione relativa al nuovo centravanti della Juventus è diventata una telenovela estenuante e adesso si sta trasformando in un vero e proprio caso di calciomercato. Già perché, tra innumerevoli nomi circolati e continui ribaltoni, Andre Pirlo di fatto non ha ancora a disposizione l’attaccante richiesto a gran voce. E il nuovo campionato è iniziato. Sfumato Suarez, pareva veramente tutto fatto per Edin Dzeko e in effetti è così: gli accordi ci sono da tempo, ma il bosniaco è ancora bloccato a Roma a causa del Napoli che non libera Milik per i giallorossi. Ecco allora spuntare nuovi possibili (e clamorosi) scenari.

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport infatti, Fabio Paratici si starebbe muovendo sotto traccia e in gran segreto per un piano B a Dzeko. Secondo il quotidiano sportivo romano, la Juve avrebbe messo nel mirino un altro attaccante di grande livello, che per ora rimane top secret. Chi potrebbe essere? Luis Suarez, anche dalle parole di Pirlo, sembra ormai essere fuori dalla corsa, mentre la pista Morata è fuori dai parametri economici della Juventus. Chi altro? Raul Jimenez costa troppo, così come Zapata dell’Atalanta. La sensazione dunque è che, se veramente Paratici si stesse muovendo per un’alternativa a Dzeko, si tratterebbe di un vero e proprio Mister X, forse ancora mai uscito e mai accostato alla Vecchia Signora. Ma, da quanto ci risulta, la verità sarebbe un’altra.

La Juve infatti avrebbe definitivamente scelto Edin Dzeko e starebbe spingendo solo per lui. Difficile pensare ad un piano B in questo momento, sia perché rimane poco tempo alla chiusura del calciomercato, sia per questioni economiche. Tanto che, come riportato da SportMediaset, i bianconeri avrebbero aumentato l’offerta alla Roma, portandola a ben 17 milioni di euro. Tanti soldi, per un classe ’86. Ma la Juve ha fretta e vorrebbe chiudere entro l’inizio della settimana, forzando la mano ai giallorossi con un’offerta quasi irrinunciabile. Ore bollenti per il nuovo centravanti: se sarà Dzeko o un nome a sorpresa lo scopriremo davvero a breve. Nel frattempo però la Juventus ha bisogno anche di sfoltire la rosa e cedere vari elementi in esubero. Per questo Andrea Pirlo avrebbe già presentato la sua lista nera per il mercato in uscita: ecco la situazione di tutti i giocatori sul piede di partenza >>>VAI ALLA NOTIZIA