Notizie Juve – Proseguono i contatti per Emerson Palmieri

TORINO – La Juventus è sempre più scatenata sul mercato: la società bianconera, dopo aver ufficializzato l’acquisto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, non sembra intenzionata a fermarsi. La dirigenza juventina, infatti, sta analizzando diversi nomi, soprattutto per rinforzare gli esterni: l’obiettivo è quello di regalare a Pirlo un nuovo innesto, rapido e di qualità, per la fascia.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta della Sport, in queste ore proseguono i contatti per Emerson Palmieri. Il giocatore italo-brasiliano è in uscita dal Chelsea, soprattutto dopo l’acquisto da parte dei Blues di Childwell. Le richieste del club londinese si aggirano intorno ai 25 milioni di euro e la Juve sembra intenzionata a trattare per il giocatore. Emerson Palmieri, dunque, potrebbe essere il nuovo colpo di mercato dei bianconeri: si attendono ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.