Calciomercato Juventus, Pedullà conferma le voci: “Può arrivare la svolta!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Stiamo entrando probabilmente nella fase più calda del calciomercato, sicuramente quella cruciale. Mancano infatti solo 12 giorni al termine della sessione, ora tutti i nodi dovranno venire al pettine. Non stupisce dunque l’atteggiamento della Juventus che, dopo un periodo di quiete apparente, adesso sta accelerando su vari fronti ancora da risolvere. Prima la chiusura della telenovela attaccante con il colpo Morata, ora tutto il resto.

E il resto significa mercato in uscita (che rimane un aspetto fondamentale), ma anche gli ultimi colpi in entrata per completare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo. E nelle ultime ore, come anche noi vi abbiamo raccontato, è rispuntato con forza il nome di Emerson Palmieri per la fascia sinistra, orfana dell’infortunato Alex Sandro e di Pellegrini che si è trasferito in prestito al Genoa. Oltretutto De Sciglio è ancora in uscita, quindi un intervento andrà fatto. A tal proposito, molto importanti sono le indiscrezioni rivelate del noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà.

“Emerson Palmieri-Juve, una rincorsa da giugno che può diventare svolta“, titola AlfredoPedulla.com, che poi spiega: “Emerson Palmieri può lasciare il Chelsea. Anzi, deve lasciare il Chelsea per avere un minimo di visibilità. E la Juve può diventare una pista sempre più concreta, stiamo parlando di un pallino da sempre di Paratici. E già lo scorso maggio, c’era Sarri ancora in panchina, aveva detto sì dopo i contatti dei mesi precedenti e dell’estate 2919. Il 22 giugno avevano aggiunto che, nell’emergenza fasce, la Juve avrebbe potuto seriamente pensarci per il futuro. L’emergenza persiste in questi giorni, a maggior ragione se dovesse partire De Sciglio cercato dal Paris Saint-Germain e non solo […]” Insomma, dopo le voci delle ultime ore arrivano conferme: la pista Emerson potrebbe farsi davvero bollente nei prossimi giorni. Ma non è ancora tutto. Altri rinforzi per il Maestro: ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata e gli altri nuovi colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA