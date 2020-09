Notizie Juve – Prosegue l’interesse per Aouar del Lione

TORINO – La Juventus è ancora attiva sul calciomercato e vuole mettere a segno un altro colpo in questi giorni: uno degli obiettivi della dirigenza bianconera è quello di rinforzare gli esterni ed è alla ricerca del profilo giusto. Uno dei nomi che erano rimbalzati dalle parti della Continassa in queste settimane è stato quello di Houssem Aouar del Lione.

Secondo quanto riportato da Radio Monte Carlo, prosegue l’interesse della Juve per il calciatore francese. La Vecchia Signora, infatti, avrebbe continuato in questi giorni a seguire il giocatore classe 1998, chiedendo informazioni al club transalpino: l’affare, tuttavia, sembra molto complicato. Le richieste della società francese sono molto elevate, ossia intorno ai 50 milioni di euro, mentre su Aouar sarebbe forte anche l’interesse dell’Arsenal. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori aggiornamenti di quella che potrebbe essere un’incredibile trattativa last minute per la Juventus.