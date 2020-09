Calciomercato Juventus, affare caldissimo: “C’è l’offerta, trattativa in corso”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ultimi giorni di calciomercato, ma sono ancora tanti i temi che tengono banco in casa Juventus. In entrata, è caccia ad un esterno: Paratici punta sempre Chiesa. Il presidente Commisso, alla fine, ha deciso di aprire alla cessione e, stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il patron Viola ha abbassato le proprie richieste economiche dai 60 milioni iniziali a 40 più bonus. Buone notizie anche riguardo alla formula: si può chiudere in prestito con diritto di riscatto. Paratici si sta muovendo, ma servono prima delle cessioni. E anche da questo punto di vista in queste ultime ore sono arrivate grosse novità.

In rosa sembrerebbe non esserci più spazio per Rugani. Le sue pretendenti non hanno esitato a farsi avanti. Secondo quanto riportato su Twitter da Nicolò Schira, il West Ham avrebbe avrebbe già presentato un’offerta concreta alla Juventus. Ecco quanto rivelato dall’esperto di calciomercato: “Il West Ham ha mostrato interesse per Daniele Rugani. Gli Hammers hanno offerto un prestito con opzione di acquisto, ma la Juventus preferisce un accordo definitivo per vendere il difensore centrale italiano e ha chiesto 18 milioni di euro. Trattativa in corso“. Il club inglese dunque starebbe spingendo per Rugani, la cui cessione potrebbe sbloccare anche alcuni colpi in entrata. Un’operazione fondamentale insomma, per la quale sono arrivate anche altre news.

Anche il Valencia infatti vuole rinforzare la retroguardia e, secondo quanto riportato dalla stazione radiofonica Cadena Cope, Rugani sarebbe il prescelto. Anche in questo caso, il club spagnolo preferirebbe accogliere il giovane italiano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Insomma, i club interessati ci sono. I giorni che mancano alla chiusura del calciomercato invece sono sempre di meno. Si tratta in uscita, in attesa di mettere a segno gli ultimi acquisti in entrata. Il Maestro infatti aspetta altri rinforzi subito: ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata e gli altri nuovi colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA