Notizie Juve – Prosegue l’interesse di PSG e Manchester Utd per Khedira

TORINO – Continuano le voci sul mercato in uscita della Juventus: il club bianconero si sta muovendo per piazzare alcuni giocatori e lasciare spazio ad alcuni possibili nuovi acquisti. Uno dei nomi in partenza è quello di Sami Khedira, per cui la società stava lavorando per la rescissione di contratto.

Inoltre, secondo quanto riportato da calciomercato.com, prosegue l'interesse del Paris Saint Germain e del Manchester United per il centrocampista tedesco. I due club sono sulle tracce del giocatore da qualche giorno e stanno attendendo l'esito dei lavori della dirigenza bianconera per la risoluzione del contratto. Khedira, quindi, potrebbe trasferirsi a zero in Inghilterra o in Francia, dove inizierà un nuovo capitolo della sua carriera.