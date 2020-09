Notizie Juve – Prende quota il nome di Olivier Giroud

TORINO – Ancora nuovi sviluppi sulla ricerca del nuovo attaccante da parte della Juventus! Nelle ultime ore, infatti, sembra quasi fatta per l’arrivo di Edin Dzeko dalla Roma: i bianconeri avrebbero già trovato l’accordo con il giocatore e attendono novità dalla società giallorossa, che attende una risposta da Milik. Il centravanti del Napoli, difatti, non ha ancora dato il suo assenso ai capitolini, bloccando anche il trasferimento a Torino del bosniaco.

Per questo motivo, secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, sta prendendo sempre più quota il nome di Olivier Giroud. Il bomber francese, di proprietà del Chelsea, era stato individuato come la prima alternativa a Dzeko dopo l’abbandono della pista Suarez. In queste ore, però, in cui non arrivano risposte nè da Napoli nè da Roma, l’attaccante dei Blues potrebbe diventare la prima scelta della Juventus per il reparto offensivo.