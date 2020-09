Calciomercato Juventus, possibile svolta decisiva: “E’ arrivato a Torino!”

MERCATO JUVE – Momento delicato ma anche decisivo per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Con il campionato ormai alle porte, bisogna serrare i tempi e cercare di risolvere le questioni ancora in sospeso. L’attesa per l’arrivo del nuovo bomber da affiancare a CR7 continua, ma la risposta definitiva dovrà arrivare entro breve. Ci sono però anche altre situazioni ancora sospese in casa bianconera, alcune delle quali anche di primaria importanza. La più scottante, senza dubbio, riguarda il futuro di Paulo Dybala. Un caso strano: tutti remano dalla stessa parte, ma la trattativa per il rinnovo non si sblocca trascinandosi ormai da mesi senza una svolta definitiva. Svolta che però potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

L'agente della Joya, Jorge Antun, sarebbe infatti sbarcato a Torino e in programma avrebbe un incontro con Fabio Paratici proprio per tornare a trattare il rinnovo di contratto. Una trattativa che, dopo qualche frenata, starebbe dunque ripartendo sulle basi del passato. Dybala vuole rimanere, ma vuole anche un cospicuo ritocco dell'ingaggio. Stando al Corriere della Sera, l'argentino vorrebbe diventare il giocatore più pagato della rosa bianconera dopo CR7. Una richiesta probabilmente legittima, ma che ha rallentato le mosse le mosse di Paratici, che per ora prende tempo. Ma la presenza di Antun a Torino è un segnale chiaro: a breve si tornerà a discutere, sono attese novità importanti da questo incontro sul fronte Dybala.