Notizie Juve – Possibile scambio Douglas Costa-Draxler

TORINO – Potrebbe esserci un clamoroso sviluppo nel calciomercato della Juventus: i bianconeri sono da tempo alla ricerca di un esterno offensivo che possa rinforzare la rosa di Andrea Pirlo e ha valutato diversi profili. Nelle utlime ore, però, un nuovo nome è rimbalzato dalle parti della Continassa, aprendo le porte ad un’incredibile operazione di mercato.

Infatti, secondo quanto riportato da TuttoSport, potrebbe esserci un possibile scambio Douglas Costa-Julian Draxler. Il centrocampista tedesco è un giocatore del Paris Saint Germain e la Juve potrebbe avviare una trattativa per portarlo a Torino, offrendo ai francesi l’esterno brasiliano. Il numero 11 bianconero si trova da tempo nella lista dei partenti e potrebbe trovare nel PSG una destinazione gradita. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori sviluppi di quella che potrebbe essere un’incredibile trattativa di fine mercato. Ma attenzione perché, sempre in queste ultime ore, sono arrivate anche altre grosse novità di mercato in casa bianconera. Un colpo e una cessione: doppio annuncio di Alfredo Pedullà! >>>VAI ALLA NOTIZIA