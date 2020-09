Calciomercato Juventus, un colpo e un addio: doppio annuncio di Pedullà!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Secondo quanto riportato dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, “l’unica strada giusta, l’unica pista percorribile” – a proposito di Federico Chiesa – “è quella che conduce ai bianconeri”. Andrea Pirlo ha una sua chiara idea di gioco e il gioiellino della Viola resta un suo pallino. Qualora dovesse muoversi qualcosa sul versante delle cessioni, il discorso per Chiesa si farebbe serio negli ultimi giorni di mercato. E secondo Pedullà, la Juventus sarebbe ormai l’unico club in corsa per lui, con Commisso che intanto ha nuovamente aperto ad ogni ipotesi.

Il giocatore verrebbe di corsa a Torino e la Fiorentina, a fronte di un’offerta adeguata, è disposta a farlo partire. “I rossoneri fin qui non hanno affondato, Marotta ha altre idee, il Napoli ha le entrate bloccate e comunque per Chiesa ci aveva provato diverso tempo fa, non ricambiato. E all’estero Federico non ci vuole andare”. Questo è quanto si legge su Alfredopedullà.com, che spiega così i motivi per cui la Juve sarebbe la sola in corsa per Chiesa. “La Juve deve cedere almeno Douglas Costa per entrare in azione“, sottolinea sempre Pedullà, che poi ha svelato anche un’altra possibile operazione che si starebbe sviluppando proprio in queste ore.

“Daniele Rugani potrebbe lasciare la Juve entro il 5 ottobre. […] Deve arrivare una proposta che per il club bianconero non deve essere inferiore ai 18-20 milioni più bonus e possibilmente non in prestito, tuttavia ci sono margini di trattativa. C’è un solo club che, per il momento, ha mosso passi ufficiali per il difensore centrale: si tratta del West Ham […] Negli ultimi giorni ci hanno provato anche Rennes, Fulham e Siviglia, ma non ci sono grandi margini. Mentre con il West Ham si può andare avanti, alle condizioni della Juve“. Chiesa in entrata e Rugani in uscita: situazioni da tenere d’occhio nelle prossime ore. Ma non è ancora tutto. Altri rinforzi per il Maestro: ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata e gli altri nuovi colpi in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA