Notizie Juve – Nuovi sviluppi nell’affare Milik per la Roma

TORINO – Arrivano nuovi sviluppi nell’affare Milik per la Roma: infatti, secondo quando riportato da La Gazzetta dello Sport, la società giallorossa avrebbe modificato la sua offerta al Napoli per l’acquisto del centravanti polacco. Dato che anche l’accordo che si era raggiunto inizialmente tra le due società costituiva una delle cause della situazione di stallo nella trattativa, i dirigenti romanisti stanno rivedendo la formula: prestito biennale con riscatto, per evitare la scadenza del prestito al 30 giugno nel caso in cui il campionato si prolunghi oltre quella data.

Questo potrebbe, finalmente, far arrivare la tanto attesa fumata bianca dalle parti di Trigoria, che porterebbe gioia anche dalle parti di Torino. Infatti, la Juventus continua ad osservare con attenzione l'evolversi della situazione, nella speranza di poter accogliere presto Edin Dzeko: da settimane l'attaccante bosniaco è nel mirino dei bianconeri, ma è rimasto bloccato nella Capitale a causa degli intoppi nella trattativa per Milik. Questa nuova formula dell'accordo tra Napoli e Roma, però, potrebbe finalmente sbloccare tutto.