Calciomercato Juventus – Tutto confermato, ecco l’offerta: contatti in corso!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Grande inizio di avventura per Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus. Il Maestro ha già conquistato tutti alla sua prima in campionato, ma ora aspetta risposte da parte della società sul fronte calciomercato. Non manca molto alla chiusura della sessione, ma di cose da sistemare ce ne sono ancora tante. Oltre agli ultimi acquisti, c’è infatti da pensare anche al mercato in uscita, che rimane una delle priorità principali della Juve. Da questo punto di vista però, in queste ore sono arrivate novità incoraggianti.

Occhio infatti alla situazione relativa a Duglas Costa, uno dei giocatori più importanti in uscita dalla Juventus. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il Manchester United avrebbe messo nel mirino il brasiliano e starebbe preparando un’offensiva importante. Ma la novità è che ora si sarebbe fatto avanti anche il Wolverhampton che, dopo la cessione di Diogo Jota al Liverpool, sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta da 32 milioni di sterline più bonus, circa 35 milioni di euro. Una cifra che, se confermata, sarebbe davvero molto gradita alla Juve. E l’indiscrezione sta trovando anche altre conferme.

Ecco quanto riferito dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter: “Il Wolverhampton ha mostrato interesse per Douglas Costa come possibile sostituto di Diogo Jota. Colloqui aperti tra Wolves e gli agenti dell’esterno. Costa potrebbe lasciare la Juventus: il brasiliano non è nei piani di Pirlo“. Insomma, l’esterno brasiliano – fuori dal progetto del Maestro – potrebbe essere una delle prossime grosse cessioni della Juve, che così potrebbe poi tornare con forza su alcuni obiettivi in entrata. Non solo Douglas Costa però. La Juventus infatti ha bisogno di sfoltire e di cedere anche altri elementi in esubero. Per questo Andrea Pirlo avrebbe già presentato la sua lista nera per il mercato in uscita: ecco la situazione di tutti i giocatori sul piede di partenza >>>VAI ALLA NOTIZIA