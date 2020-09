Notizie Juve – Nicolussi Caviglia vicinissimo al Parma

TORINO – Nuovi movimenti sul mercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Hans Nicolussi Caviglia sarebbe vicinissimo al trasferimento al Parma. La Juve infatti,, vorrebbe cederlo in prestito, in modo che possa crescere in qualche altro club, facendosi le ossa sul campo.

Il giovane centrocampista bianconero era nel mirino di diversi club di Serie A, tra cui anche Sampdoria, Spezia e Genoa: il club ducale, però, sembra essere stato quello più deciso, tanto che lo stesso giocatore avrebbe scelto di trasferirsi in Emilia. La formula della cessione dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto. Nelle prossime ore, quindi, Nicolussi Caviglia potrebbe diventare un nuovo giocatore del Parma.