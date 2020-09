Notizie Juve – Morata ha telefonato alla Juve per tornare a tutti i costi

TORINO – Un affare incredibile, concluso in brevissimo tempo e senza troppo clamore: la Juventus ha ufficializzato ieri l’acquisto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, regalando a Pirlo il nuovo centravanti. Nella notte, poi, è uscito un retroscena su questa trattativa ancora più incredibile della rapidità dell’operazione.

Stando a quanto riportato da TuttoSport, lo stesso giocatore avrebbe telefonato alla Juve per tornare in bianconero a tutti i costi: l’attaccante spagnolo, infatti, avrebbe intasato la casella telefonica di Fabio Paratici e del tecnico juventino per convincerli ad acquistarlo dall’Atletico Madrid. Probabilmente, è stata proprio la ferma volontà del giocatore di tornare a Torino ad aver convinto la dirigenza bianconera: l’affare è stato condotto silenziosamente ed in tempi lampo, accontentando tutti quanti. Inizia così un nuovo capitolo della storia tra la Juventus e Morata.