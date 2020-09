Notizie Juve – Moise Kean sempre più vicino al ritorno a Torino

TORINO – Potrebbero esserci delle novità sul mercato della Juventus: secondo quanto riportato da TuttoSport, infatti, Moise Kean sarebbe sempre più vicino al ritorno a Torino. L’attaccante della Nazionale Italiana, venduto dalla Juve all’Everton lo scorso anno per 30 milioni di euro, era rientrato nel mirino bianconero da tempo: la società, infatti, è alla ricerca di un innesto sul fronte offensivo, che possa costituire un’alternativa valida per Pirlo, da utilizzare nel corso della stagione.

Nel match di ieri tra i Toffees e il Crystal Palace, il calciatore classe 2000 ha passato tutti i 90 minuti seduto in panchina: Carlo Ancelotti, infatti, ha deciso di non schierarlo tra i titolari in campo e nemmeno di farlo entrare a gara in corso. Questo potrebbe far presagire un suo imminente trasferimento e la destinazione più gettonata sembra essere proprio la Juventus. Nei prossimi giorni si attendono ulteriori evoluzioni della vicenda: nel frattempo, la strada di Moise Kean sembra rivolta verso Torino.