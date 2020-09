Notizie Juve – Mendes aiuta Paratici per la cessione di Douglas Costa

TORINO – Continuano i movimenti sul calciomercato in uscita della Juventus: il nome più caldo in partenza da Torino è, senza dubbio, quello di Douglas Costa, che sembra avere la valigia pronta già da tempo. Su di lui ci sarebbe l’interesse di alcuni club stranieri, in particolare inglesi, che avrebbero avviato alcuni contatti con la Juve.

Inoltre, secondo quanto riportato da calciomercato.com, Jorge Mendes starebbe aiutando Fabio Paratici per la cessione del calciatore brasiliano. Il noto procuratore portoghese, manager anche di CR7, ha un ottimo rapporto con la società bianconera: in queste ore sta facendo da mediatore tra la dirigenza juventina e l’Inghilterra per poter piazzare l’esterno sudamericano. I club più interessati all’operazione, al momento, sembrano essere sempre Manchester United e Wolverhampton. Nei prossimi giorni si attendono novità sul futuro del numero 11 bianconero.