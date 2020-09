Notizie Juve – Marko Pjaca vorrebbe restare in bianconero

TORINO – Ulteriori novità sul mercato in uscita della Juventus: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Marko Pjaca vorrebbe restare in bianconero. Per questo motivo, nelle ultime ore l’attaccante croato avrebbe rifiutato l’offerta del Genoa, che aveva mosso i primi passi per l’acquisto del giocatore.

Il calciatore classe 1995 non sembrava rientrare più nei piani tecnici della società bianconera, che era intenzionata a piazzarlo in qualche altro club. Tuttavia, Pjaca, tornato quest’estate dal prestito all’Anderlecht, vorrebbe rimanere a Torino e giocarsi un’altra chance con la maglia della Juve. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, anche se la volontà del croato sembra chiara: rimanere alla corte di Andrea Pirlo.