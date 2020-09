Calciomercato Juventus, ultim’ora Suarez: clamoroso colpo di scena!

MERCATO JUVE, ULTIM’ORA – Continua a tenere banco la telenovela attaccante per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. Capovolgimenti di fronte, colpi di scena e continui ribaltoni si stanno susseguendo ormai da settimane, ma ora siamo giunti alla resa dei conti. Dzeko o Suarez? Il bosniaco da qualche ora pare essere ad un passo dalla Juve, con Milik alla Roma pronto a sbloccare la trattativa. Anche Sky Sport ha confermato che gli accordi sono ad un passo. Solo gli ultimi dettagli da definire, poi le visite mediche e le ufficialità. E in tutto questo, Luis Suarez che fine fa?

L’uruguaiano, nonostante si sia allontanato sensibilmente dalla Vecchia Signora, ha comunque svolto (e superato) l’esame di italiano a Perugia. Ma perché, se la Juventus ha deciso di puntare su Dzeko? L’interrogativo ha suscitato curiosità e fatto venir fuori molte ipotesi, ma l’ultima folle indiscrezione arrivata in queste ore dalla Spagna avrebbe davvero del clamoroso. E non sarebbero certo belle notizie per i bianconeri, anzi.

Il noto giornalista di Mundo Deportivo Francesc Aguilar ha delineato uno scenario davvero incredibile. Ecco l’ipotesi paventata dal collega spagnolo sul proprio profilo Twitter: “Se Luis Suarez ottiene la nazionalità italiana, il club nerazzurro potrebbe aspettare di soppiatto per prendere l’uruguaiano se viene liberato dal Barcellona”. Una bomba atomica insomma, ma che spiegherebbe il perché il Pistolero sia andato avanti con l’iter per acquisire la cittadinanza italiana. Marotta pronto a soffiare Luis Suarez a Paratici? Difficile dirlo, l’ipotesi sembra davvero complicata, quasi folle. Ma in questo pazzo calciomercato nulla è davvero impossibile. I tifosi bianconeri incrociano le dita sperando di evitare la beffa, mentre intanto Dzeko si avvicina a grandi passi. Intanto però la Juventus ha bisogno anche di sfoltire la rosa e cedere vari elementi in esubero. Pirlo infatti avrebbe già presentato la sua lista nera per il mercato in uscita: ecco la situazione di tutti i giocatori sul piede di partenza >>>VAI ALLA NOTIZIA