Notizie Juve – Le pretendenti estere di Daniele Rugani

TORINO – Proseguono i movimenti sul mercato in uscita della Juventus: in cima alla lista dei partenti della società bianconera c’è il difensore Daniele Rugani, chiuso da una fitta concorrenza nel reparto arretrato. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, su di lui ci sarebbero molte pretendenti estere, interessate ad acquistarlo dalla Vecchia Signora.

Mentre alcune settimane fa erano stati fatti sondaggi dagli spagnoli del Siviglia e dai francesi del Rennes, negli ultimi giorni sembra che gli interessi più forti provengano dall’Inghilterra: sulle tracce del giocatore ex-Empoli, infatti, si sarebbero messi West Ham, Newcastle e Fulham. La Juve lo valuta intorno ai 15 milioni di euro ed è in attesa di un’offerta concreta per lasciarlo partire: il futuro di Daniele Rugani è sempre più lontano da Torino.