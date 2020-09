Notizie Juve – La Roma vuole Paratici come direttore sportivo

TORINO – Potrebbero aprirsi altri scenari clamorosi nell’asse Roma-Torino: questa volta, però, al centro della questione non c’è Edin Dzeko o qualche altro giocatore. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Dan Friedkin, nuovo proprietario dell’A.S. Roma, vorrebbe Fabio Paratici come nuovo direttore sportivo.

La nuova proprietà americana avrebbe, dunque, preparato un piano per cambiare totalmente l’assetto societario e avrebbe individuato nel dirigente bianconero uno dei migliori candidati per portare avanti questa rivoluzione. Dalla Capitale potrebbero sfruttare il fatto che a fine ottobre lo stesso Paratici potrebbe interrompere il suo contratto con la Juve: in quel caso, il club romanista potrebbe farsi veramente sotto e proporgli il suo nuovo progetto. Inoltre, in questo piano di Friedkin potrebbe rientrare anche un ex juventino: si tratta di Massimiliano Allegri, tecnico attualmente disoccupato, che sarebbe pronto a sostituire Fonseca sulla panchina della Roma, nel caso in cui il portoghese non convincesse. Nei prossimi mesi si vedrà come evolverà questa situazione: nel frattempo, gli americani continuo a preparare il piano della rivoluzione giallorossa.