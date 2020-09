Notizie Juve – La probabile formazione anti-Sampdoria

TORINO – Ecco, ci siamo: la Serie A 2020-2021 della Juventus sta per avere inizio, finalmente. I bianconeri, alle 20:45 di questa sera, affronteranno all’Allianz Stadium di Torino la Sampdoria, allenata da un ex di questo match: Claudio Ranieri, che si è seduto sulla panchina della Vecchia Signora dal 2007 al 2009.

Ecco la probabile formazione anti-Samp che il nuovo allenatore della Juve Andrea Pirlo farà scendere in campo questa sera, riportata da gianlucadimarzio.com. Tra i pali Szczesny; in difesa Danilo al fianco di Bonucci e Chiellini. Sulle fasce Cuadrado da una parte e De Sciglio dall’altra, mentrein mezzo al campo ci saranno Rabiot, Ramsey e Bentancur, con Arthur che partirà dalla panchina. L’attacco, invece, sarà affidato a Cristiano Ronaldo e Kulusevski; per infortunio Alex Sandro, De Ligt, Bernardeschi e Dybala.