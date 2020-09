Notizie Juve – La moviola conferma le decisioni di Piccinini su Bonucci

Notizie Juve – La moviola conferma la decisione di Piccinini su Bonucci

TORINO – La Juventus vince e convince: i bianconeri ieri sera hanno ottenuto i primi tre punti del campionato di Serie A 2020-2021, sconfiggendo per 3-0 la Sampdoria. La vittoria della Vecchia Signora, però, è stata accompagnata da alcune polemiche, relative ad un presunto fallo di mano commesso da Leonardo Bonucci in area di rigore; il direttore di gara, Marco Piccinini, ha decretato non falloso l’intervento, lasciando proseguire.

La moviola della Gazzetta dello Sport conferma la decisione dell’arbitro di non assegnare il penalty ai blucerchiati. Ecco le parole del quotidiano: “Al 44′ il caso che può simboleggiare la transizione richiesta dal designatore Rizzoli che ha chiesto valutazioni concrete dal campo su dinamica e azione nei rigori per mani. Bonucci va su Bonazzoli in area che tira e colpisce da distanza estremamente ravvicinata il braccio piuttosto aperto dello juventino. Per Piccinini non c’è niente, la sua valutazione dal campo sembra considerare la distanza molto ravvicinata. Il resto della stagione ci dirà se si tratta di tendenza o di episodi“.