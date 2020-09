Notizie Juve – La Juventus comunica a Suarez che non lo acquisterà

TORINO – Dalla Spagna arrivano delle clamorose novità: secondo quanto riportato dal quotidiano iberico Mundo Deportivo, la Juventus avrebbe comunicato a Luis Suarez che non è intenzionata ad acquistarlo. L’attaccante uruguayano, finito nel mirino bianconero nelle ultime settimane, aveva sostenuto pochi giorni fa l’esame di italiano per ottenere il passaporto: il suo passaggio alla Juve, nonostante alcune smentite, sembrava essere sempre più vicino.

Tuttavia, in queste ore sono queste smentite da Barcellona, che sembrano essere definitive: infatti, Fabio Paratici avrebbe addirittura telefonato al giocatore per informarlo della decisione del club bianconero di non presentare offerte per acquistarlo. Suarez, dunque, sembra allontanarsi sempre di più da Torino e vede il suo futuro tingersi ancora una volta di blaugrana.