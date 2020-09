Notizie Juve – La Juve non molla Federico Chiesa

TORINO – La Juventus non molla Federico Chiesa: l’attaccante della Fiorentina, ormai, è arrivato in cima alla lista dei desideri del club bianconero, che sta cercando di trovare la strategia adatta per acquistarlo. Secondo quanto riportato da TuttoSport, infatti, la società è al lavoro per trovare la soluzione migliore per la trattativa.

Il suo acquisto, tuttavia, è legato alla cessione di un altro esterno offensivo da parte della Juve: il maggior indiziato sembra essere Douglas Costa, che in questa sessione è stato messo sul mercato. Sul brasiliano è forte l'interesse del Wolverhampton, anche se la destinazione non sembra molto gradita al giocatore. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi di questa situazione: la Juventus, comunque, continua a lavorare per trovare una soluzione e cercare di rispettare le richieste di Commisso, che si aggirano intorno ai 50-60 milioni di euro.