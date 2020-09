Notizie Juve – Kean solo in prestito oneroso con obbligo di riscatto

TORINO – Ancora aggiornamenti sulla ricerca dell’alternativa sul fronte offensivo. La Juventus è alla ricerca di una punta rapida e di qualità, che possa dare man forte all’attacco di Andrea Pirlo: uno dei nomi più caldi sul taccuino della dirigenza in queste settimane è stato quello di Moise Kean. Il giovane giocatore della Nazionale è di proprietà dell’Everton, che lo ha acquistato lo scorso anno proprio dalla Juve per una cifra attorno ai 30 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, i Toffees sarebbero disposti a far partire Kean solo in prestito oneroso con obbligo di riscatto: infatti, il club di Liverpool non vorrebbe accettare altre formule di trasferimento, né delle contropartite tecniche. La società bianconera avrebbe provato ad inserire Aaron Ramsey nell’affare, ma lo stipendio troppo elevato del gallese non ha convinto l’Everton. Per questo, nei prossimi giorni la Juve continuerà a trattare per il possibile ritorno di Kean: si attendono ulteriori sviluppi.