Notizie Juve – Interesse per Yannick Ferreira Carrasco

TORINO – Continuano la ricerche della Juventus sul mercato. La dirigenza bianconera, infatti, è ancora intenzionata a regalare ad Andrea Pirlo un innesto offensivo che possa costituire un’alternativa di qualità e rapidità. Nelle ultime settimane si sono fatti diversi nomi: i più caldi sembravano essere quelli di Moise Kean e Stephan El Shaarawy.

In queste ultime ore però, secondo quanto riportato da TuttoSport, ci sarebbe un interesse della Juve per Yannick Ferreira Carrasco. Il belga, classe 1993, gioca nell’Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone: esterno offensivo molto veloce e con un’ottima tecnica, costituirebbe il profilo ideale per l’attacco di Pirlo, che potrebbe avere in lui un’alternativa molto valida. Si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni: nel frattempo, la Juve ha chiesto informazioni ai Colchoneros sul giocatore belga.