Notizie Juve – Incontro tra Raiola e il Genoa: sul tavolo Kean e Pellegrini

TORINO – La Juventus, ancora una volta, sarà al centro delle discussioni di mercato. Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, questo pomeriggio andrà inscena un incontro tra Mino Raiola e il Genoa: nella lista degli argomenti da trattare ci sono anche i nomi di Luca Pellegrini e Moise Kean.

Il noto procuratore, infatti, dovrà parlare con il presidente rossoblù Enrico Preziosi del mercato del club genoano e potrebbe proporre questi due giovani giocatori. Il primo è un esterno sinistro di proprietà della Juve, che da tempo è finito nel mirino del club ligure; il secondo, invece, gioca all’Everton, ma vorrebbe tornare in Italia e giocarsi le sue chance per il prossimo Europeo. Inoltre, proprio quello su Kean potrebbe il discorso più interessante per la dirigenza bianconera: infatti, da alcune settimane Paratici si è messo sulle sue tracce con l’idea di riportarlo a Torino, per rinforzare il reparto offensivo della rosa di Pirlo. Si attende, quindi, l’esito di questo incontro tra Raiola e Preziosi per conoscere ulteriori novità di mercato.