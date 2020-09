Notizie Juve – Il piano top secret di Fabio Paratici per l’attacco

TORINO – La Juventus continua a lavorare anche sotto traccia per mettere a segno il colpo per il fronte offensivo. Con la trattativa per Edin Dzeko che si trova in una situazione di stallo, a causa dei problemi nel passaggio di Milik dal Napoli alla Roma, la dirigenza juventina si starebbe muovendo anche per altre vie.

Infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe pronto un piano top secret di Fabio Paratici per l’attacco. Il dirigente bianconero starebbe già preparando un’operazione di mercato segreta, in modo da poter garantire ad Andrea Pirlo un centravanti di alto valore, anche se l’arrivo del bosniaco saltasse. Nelle prossime ore, comunque, si avranno ulteriori sviluppi di questa situazione: nel frattempo, la Juve ha già pronto un asso nella manica.