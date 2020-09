Notizie Juve – Il piano della società per l’acquisto di Chiesa

TORINO – La Juventus vuole Federico Chiesa. La società bianconera, da tempo sulle tracce del giovane attaccante della Fiorentina, sembra decisa ad acquistarlo: il giocatore, infatti, possiede tutte le caratteristiche richieste da Pirlo per il rinforzo in attacco ed è una delle migliori promesse del calcio italiano.

Secondo quanto riportato da TuttoSport, la dirigenza juventina sta progettando un piano per l’acquisto di Chiesa: il classe ’97 ha una valutazione molto elevata e si sta studiando una soluzione per poter accontentare Rocco Commisso. La Juve, dunque, potrebbe investire i soldi ricavati dalla probabile cessione di Douglas Costa e proporre alla dirigenza viola un pagamento dilazionato: in questo modo, verrebbero rispettate le alte richieste del patron dei toscani senza un’eccessiva spesa economica da parte dei bianconeri. La Juventus continua a lavorare per affondare un nuovo colpo sul mercato: Federico Chiesa è nel mirino.