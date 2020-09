Notizie Juve – Il Manchester United punta tutto su Douglas Costa

TORINO – Continuano a rimbalzare voci sul mercato in uscita della Juventus: infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, il Manchester United avrebbe puntato tutto su Douglas Costa. I Red Devils sono alla ricerca di un esterno offensivo di grande qualità, rapido e tecnico: erano sulle tracce di Jordan Sancho, ma, dato il mancato acquisto del giocatore del Dortmund, hanno deciso di virare sul giocatore brasiliano.

Il numero 11 della Juve, infatti, rappresenterebbe il profilo cercato dalla società inglese, che nei prossimi giorni potrebbe avviare una trattativa. Qualche contatto tra i due club potrebbe esserci già stato, ma il Manchester non ha ancora affondato il colpo decisivo per portare oltre la Manica l’ex Bayern Monaco. Si attendono ulteriori sviluppi in questi giorni: nel frattempo, lo United è sulle tracce di Douglas Costa.