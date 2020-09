Notizie Juve – Il Manchester United punta Sami Khedira

TORINO – Aumentano gli intrighi nel mercato in uscita della Juventus. La società bianconera, infatti, sta cercando di sfoltire la propria rosa, piazzando alcuni giocatori oppure risolvendo alcune situazioni contrattuali. Tra queste, spicca quella di Sami Khedira: il centrocampista tedesco in questa stagione ha affrontato l’ennesimo infortunio della sua carriera e non rientra più nei piani tecnici del club juventino. Per questo motivo, si sta lavorando per la rescissione del suo contratto, soluzione che farebbe contenti non solo la dirigenza e il giocatore, ma anche altri interessati esteri.

Infatti, secondo quanto riportato dal tabloid inglese Sun, il Manchester United avrebbe puntato Khedira per rinforzare il proprio centrocampo. I Red Devils vorrebbero un profilo di qualità ed esperienza per la loro mediana e attendono la risoluzione del contratto del tedesco con la Juve per poter mettere a segno un colpo gratuito. Nelle prossime ore, quindi, si conoscerà il futuro del calciatore, che potrebbe trasferirsi in Inghilterra a costo zero. Ma attenzione perché, proprio in queste ultimissime ore, è arrivata anche un’altra pesante novità a sorpresa in casa bianconera. Sky Sport ha dato l’annuncio: sembrava fatta, ora invece l’affare può saltare! >>>VAI ALLA NOTIZIA