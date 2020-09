Notizie Juve – I bianconeri pronti a rinunciare ad Edin Dzeko

TORINO – Potrebbero esserci dei clamorosi colpi di scena nel vlazer dei centravanti di questo calciomercato 2020. Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, la Juventus sarebbe pronta a rinunciare ad Edin Dzeko: se la trattativa tra Roma e Napoli per Milik continuasse a rimanere in una situazione di stallo, i bianconeri potrebbero far saltare l’accordo con il bosniaco.

In queste ore, comunque, la dirigenza juventina sta mettendo pressione alle due società perché risolvano la situazione al più presto: al momento, però, il centravanti polacco è in rotta con la società partenopea, che sta bloccando il suo passaggio in giallorosso. Questo ferma anche il trasferimento di Dzeko alla Juve, che nel frattempo ha ricominciato a guardarsi intorno: sullo sfondo, infatti, rimangono ancora Olivier Giroud del Chelsea e Luis Suarez del Barcellona. Nelle prossime ore si avranno ulteriori aggiornamenti: per adesso, comunque, il valzer dei centravanti si fa sempre più frenetico.