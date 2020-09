Notizie Juve – I bianconeri non si fermano dopo Morata

TORINO – La Juventus non si ferma dopo l’acquisto di Alvaro Morata. La società bianconera, nella giornata di ieri, ha ufficializzato il ritorno a Torino dopo 4 anni dell’attaccante spagnolo. Lui, dunque, sarà il centravanti titolare richiesto da Andrea Pirlo, a cui è stato promesso anche un esterno offensivo rapido e di qualità.

Per questo motivo, secondo quanto riportato dal Corriere di Torino, la dirigenza juventina non sembra intenzionata a mettere la parola fine al mercato: sul taccuino di Paratici continuano ad esserci diversi nomi da valutare, anche se uno sembra spiccare su tutti. Si tratta di Federico Chiesa, che ormai sembra essere diventato l’obiettivo numero 1 della Juve. L’attaccante classe ’97 della Fiorentina, tuttavia, ha una valutazione molto alta e questo potrebbe rendere molto complicata la trattativa: i bianconeri, però, sembrano intenzionati a lavorare duramente per poter affondare anche questo incredibile colpo di mercato. Le prossime settimane saranno decisive.