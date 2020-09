Notizie Juve – Gli scherzi social tra McKennie e Buffon

TORINO – Sembra già essersi ambientato il nuovo acquisto Weston McKennie: il giovane classe ’98, infatti, ha addirittura scherzato sui social con Gianluigi Buffon, il giocatore più anziano e importante della squadra.

Il portiere bianconero, che aveva già esordito in A da tre anni quando è nato l'americano, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video in cui pubblicizza uno shampoo. Il centrocampista texano ha prontamente commentato sotto il post, scrivendo: "Wow! Penso che comprerò questo shampoo adesso!", prendendo un po' in giro l'ex capitano della Nazionale Italiana. Probabilmente, l'ardire di McKennie è dovuto al fatto che già si è integrato nello spogliatoio bianconero, forse anche grazie all'aiuto del grande Gigi.