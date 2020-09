Calciomercato Juventus, non solo Morata: decise altre due (grandi) mosse!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Finalmente la telenovela di calciomercato riguardante il nuovo centravanti della Juventus si è conclusa: Alvaro Morata è tornato a Torino, sarà lui l’attaccante che Pirlo avrà a disposizione. Ma il mercato bianconero, come più volte vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, non si fermerà allo spagnolo. Anzi, Paratici ha ancora molto da fare sia in entrata che (soprattutto) in uscita. E il CFO avrebbe già in mente altre due grosse operazioni da chiudere nel finale di mercato.

La prima è la cessione di un pezzo grosso come Douglas Costa. Un addio che sarebbe importantissimo sia per sfoltire la rosa (il brasiliano non rientra nei piani di Pirlo), che soprattutto in termini economici. L’alleato per portare a termine questa operazione sarebbe il potentissimo Jorge Mendes. Il super procuratore di Cristiano Ronaldo, alleato di mercato della Juve e sempre vicinissimo alle questioni di casa Wolverhampton, starebbe mediando per portare il brasiliano in Inghilterra. Secondo Tuttosport, la trattativa starebbe andando avanti in maniera spedita: i bianconeri potrebbero incassare una bella cifra (circa 30/35 milioni) e sgravare il bilancio da un ingaggio pesante. E questa mossa ne sbloccherebbe immediatamente anche un’altra in entrata.

L'idea di Paratici infatti sarebbe quella di reinvestire subito quanto incassato per Douglas per un nuovo esterno offensivo che ne possa raccogliere l'eredità. Un profilo più giovane ed integro. Il sogno rimane Federico Chiesa: il giocatore verrebbe di corsa a Torino, ma c'è da convincere Commisso che spara ancora molto alto. La trattativa comunque potrebbe trovare uno sbocco positivo a fine mercato e soprattutto dopo la cessione di "Flash". Ma le alternative a Chiesa non mancano. Fari puntati infatti anche su El Shaarawy, che vuole tornare in Italia dopo l'esperienza cinese, e su Ferreira Carrasco dell'Atletico Madrid. Dopo Morata, ora la Juventus prepara le prossime mosse. E, come accennato in apertura, la Vecchia Signora ha bisogno anche di sfoltire la rosa e cedere vari elementi in esubero. Per questo Andrea Pirlo avrebbe già presentato la sua lista nera per il mercato in uscita: ecco la situazione di tutti i giocatori sul piede di partenza