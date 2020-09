Notizie Juve

Notizie Juve – Fonseca chiama Milik per sbloccare la situazione

TORINO – Le sta provando tutte la Roma per convincere Arkadiusz Milik: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Fonseca avrebbe chiamato il giocatore per tentare di sbloccare la situazione. Il tecnico portoghese ha provato a convincere l’attaccante polacco, comunicandogli la sua importanza per il progetto della società giallorossa; la speranza è che, in questo modo, il centravanti possa decidersi finalmente ad abbassare le sue pretese con il Napoli e a sposare la causa romanista.

Anche la Juventus continua, inoltre, ad osservare con molta attenzione l’evolversi della vicenda: infatti, l’arrivo di Milik a Roma potrebbe finalmente sbloccare quello di Edin Dzeko a Torino. Da settimane, ormai, il club bianconero sta aspettando di poter accogliere l’attaccante bosniaco, ma la situazione di stallo venutasi a creare ha bloccato tutto. Chissà che questa telefonata di Fonseca non abbia aiutato a sbrogliare la matassa e a regalare finalmente, sia alla Roma che alla Juve, il centravanti tanto desiderato.