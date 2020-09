Notizie Juve – Durante l’esame Suarez parla di Torino

TORINO – Spunta un retroscena molto interessante dalla giornata di ieri a Perugia: secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, durante l'esame di italiano Luis Suarez ha parlato della città di Torino. L'attaccante uruguayano del Barcellona, che stava sostenendo questo test per ottenere il passaporto, ha risposto ad una domanda parlando del capoluogo piemontese. Chiari segnali da parte del giocatore diretti alla Juventus: il Pistolero sembra veramente intenzionato a vestire la maglia bianconera, dove avrebbe la possibilità di giocare con Cristiano Ronaldo e Dybala. Inoltre, ad un tifoso che gli ha chiesto si sarebbe fatto il trasferimento alla Juve, Suarez avrebbe risposto di sì. Il giocatore ha chiaramente lanciato i suoi segnali: ora la palla passa alla dirigenza juventina.