Notizie Juve – Due contendenti in meno per Aouar del Lione

TORINO – Ancora movimenti di calciomercato internazionale per la Juventus. Nei giorni scorsi, si era parlato di un interesse dei bianconeri per un giovane centrocampista francese: si tratta di Houssem Aouar, giocatore classe 1998 dell’Olympique Lione. La dirigenza juventina avrebbe messo nel mirino il calciatore come possibile alternativa per la mediana, ma si è trovata di fronte alla concorrenza di diversi club stranieri.

Tuttavia, secondo quanto riportato da calciomercato.com, ci sarebbero due contendenti in meno per Aouar: infatti, l’Arsenal e il Paris Saint Germain si sarebbero defilati dalla corsa al giovane centrocampista del Lione. In questo modo, la Juve potrebbe avere campo libero e tentare di approcciare una trattativa con il club transalpino per il giocatore. Si attendono ulteriori sviluppi nei prossimi giorni: i bianconeri, comunque, tengono d’occhio Aouar.