Notizie Juve – Dove vedere il match dei bianconeri contro la Roma

TORINO – La Juventus si prepara al primo big match di questa stagione: la Vecchia Signora, intenzionata a ripetersi in campionato per la decima volta consecutiva, questa sera se la vedrà all’Olimpico contro la Roma, una delle possibili rivali per il titolo. Alle 20:45 andrà in scena la sfida tra le due squadre, valevole per la seconda giornata della Serie A 2020-2021.

Ecco le informazioni su dove vedere il match dei bianconeri contro i giallorossi: la partita verrà trasmessa in diretta su Sky Sport, sia sulla televisione satellitare che sulle piattaforme in streaming, ai canali Sky Sport Serie A, Sky Sport Uno e Sky Sport 251.