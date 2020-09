Notizie Juve – Domenica Dzeko scenderà in campo contro i bianconeri

TORINO – Non si è consumato il matrimonio tra la Juventus ed Edin Dzeko: il centravanti bosniaco, infatti, nelle scorse settimane è sembrato ad un passo dal diventare un giocatore bianconero. Tuttavia, l’affare non è stato portato a termine, a causa dei ritardi della Roma nell’acquisto di Arkadiusz Milik dal Napoli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, domenica sera Dzeko scenderà in campo contro la Juve: l’attaccante vestirà di nuovo la maglia giallorossa, indossando anche la fascia da capitano, lasciata a Pellegrini nel match contro il Verona. Il ritorno in campo, quindi, arriverà proprio contro il club che era pronto ad acquistarlo. Da un possibile cambio di maglia, dunque, alla conferma come leader della sua squadra: l’avventura di Dzeko alla Roma è destinata a continuare ancora a lungo. Ma attenzione perché in queste ultime ore sono arrivate anche altre clamorose indiscrezioni per il mercato bianconero. Colpo possibile, Alfredo Pedullà conferma tutto: “Può arrivare la svolta!” >>>VAI ALLA NOTIZIA