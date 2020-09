Notizie Juve – Continua la ricerca di un’alternativa in attacco

TORINO – La Juventus si è scatenata sul mercato: la società bianconera ha appena concluso la trattativa per il ritorno a Torino di Alvaro Morata e non sembra intenzionata a fermarsi. Infatti, secondo quanto riportato da TuttoSport, continua la ricerca della Juve di un’alternativa in attacco. Nonostante l’acquisto dell’attaccante spagnolo, la dirigenza vuole regalare ad Andrea Pirlo un altro innesto offensivo, che possa costituire un valido rimpiazzo nel corso della stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, nel mirino sono finiti due giocatori che, come Morata, hanno già vestito la maglia della Vecchia Signora: si tratta di Moise Kean e Fernando Llorente. Il primo, di proprietà dell’Everton, è da tempo nei radar della società bianconera, mentre il secondo è sotto contratto con il Napoli. Nei prossimi giorni si avranno ulteriori aggiornamenti su questa situazione: comunque, la Juventus è sempre più attiva sul mercato. Ma attenzione perché in queste ore sono arrivate anche altre pesantissime novità di mercato in casa bianconera. Ora Paratici non si ferma più, non solo Morata: già decise altre due (grandi) operazioni! >>>VAI ALLA NOTIZIA