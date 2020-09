Calciomercato Juventus, boom: “Paratici tenta un altro colpo alla Morata!”

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Fabio Paratici ha appena portato a segno il colpo Morata regalando a Pirlo l’attaccante tanto atteso. Adesso però non c’è un minuto da perdere. La chiusura del calciomercato si avvicina e l’allenatore bresciano ha bisogno di altri rinforzi per completare la rosa. Stando alle ultime voci, uno dei prossimi colpi potrebbe arrivare da Londra e potrebbe essere proprio un colpo simile a quello che ha riportato il centravanti spagnolo a Torino.

Come scrive Sportmediaset.it. infatti “la Juve continua a lavorare, per necessità tecnica e per questioni di bilancio, per sistemare la fascia sinistra e il giocatore che soddisfa in pieno le esigenze societarie e quelle di Pirlo è Emerson Palmieri. L’esterno italo-brasiliano classe ’94 è sul mercato, vista l’abbondanza in fascia del Chelsea: i bianconeri stanno provando il colpo “alla Morata”, un prestito oneroso con diritto di riscatto“. Un’ulteriore conferma delle indiscrezioni rivelate anche dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio in queste ore. Ecco quanto riportato dal giornalista di Sky Sport.

"Se con Morata la Juve ha sistemato l'emergenza in attacco, ora la dirigenza bianconera si sta concentrando sulle cessioni e gli eventuali sostituti. Il primo punto riguarda il terzino sinistro: Pellegrini va al Genoa e non è ancora certa la permanenza di De Sciglio. In caso di addio dell'ex terzino rossonero, può riaccendersi la pista Emerson Palmieri del Chelsea. Il club inglese potrebbe aprire a una cessione in prestito con diritto di riscatto". Proprio un'altra operazione "alla Morata", insomma. Ma non è ancora tutto. Come sottolineato in apertura infatti, ci saranno altri rinforzi per il Maestro: ecco come sarà la formazione definitiva di Andrea Pirlo con Morata e gli altri nuovi colpi in arrivo!