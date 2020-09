Notizie Juve – Contatti tra i bianconeri e Edinson Cavani

TORINO – Potrebbero esserci dei clamorosi sviluppi nel calciomercato estivo della Juventus. La Vecchia Signora, dopo la rescissione di Gonzalo Higuain, è alla ricerca di un centravanti con altrettanta qualità ed esperienza: il prescelto, negli ultimi giorni, sembrava essere il romanista Edin Dzeko, ma la trattativa è ancora in stand-by.

Per questo, secondo quanto riportato dallo spagnolo Don Balòn, ci sarebbero stati dei contatti tra i bianconeri ed Edinson Cavani. Il centravanti uruguayano, svincolatosi quest'estate dal Paris Saint Germain, non ha ancora trovato una squadra per la prossima stagione. L'ex Napoli rappresenterebbe sicuramente il profilo ricercato dalla società juventina, data la sua nota qualità e la sua grande esperienza, anche in campo internazionale. La Juve, pertanto, avrebbe presentato un'offerta al giocatore, che dovrà rispondere entro il 4 ottobre: fino ad allora, dovrà valutare anche altre proposte, tra cui quelle di Real Madrid e Barcellona. All'inizio del prossimo mese, dunque, si saprà se El Matador tornerà di nuovo in Serie A o se inizierà una nuova esperienza in Spagna.