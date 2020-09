Calciomercato Juventus: sembrava fatta, invece ora l’affare può saltare!

ULTIME NEWS MERCATO JUVE – Ore bollenti, quasi frenetiche in casa bianconera per quanto riguarda il calciomercato della Juventus. E non potrebbe essere altrimenti, visto che l’inizio del campionato è ormai alle porte. Andrea Pirlo ha chiesto un attaccante il prima possibile e molto presto, salvo clamorosi colpi di scena, lo avrà. Alla fine a spuntarla è stato Edin Dzeko: sarà lui il prossimo numero 9 bianconero. Ma in queste ore anche un altro affare sembrava praticamente in dirittura d’arrivo. E invece ora potrebbe sfumare.

Stiamo parlando del passaggio di Mattia De Sciglio alla Roma proprio nell’ambito dell’affare che porterà il bosniaco a Torino. Il terzino è in uscita dalla Juve e le parti erano ad un passo. Bianconeri e giallorossi infatti avevano già trovato un accordo, ma anche De Sciglio sembrava propenso ad accettare la destinazione romana. Ora però le cose sarebbero improvvisamente cambiate. Il noto giornalista ed esperto di calciomercato Luca Marchetti ha fatto il punto della situazione a Sky Sport.

“Al momento la trattativa tra Roma e Juventus per De Sciglio è bloccata. Il motivo è che il terzino giallorosso Karsdorp, che doveva andare al Genoa, non ha accettato il trasferimento. L’olandese vuole giocarsi le sue carte alla Roma. Fin quando la situazione rimarrà questa, è complicato che De Sciglio possa andare alla Roma. L’accordo tra i club di fatto c’era ma, se non si sblocca questo incastro, l’affare rischia di saltare”. Non una buona notizie per la Juventus, che ha bisogno di sfoltire la rosa e cedere vari elementi in esubero. Pirlo infatti avrebbe già presentato la sua lista nera per il mercato in uscita: ecco la situazione di tutti i giocatori sul piede di partenza >>>VAI ALLA NOTIZIA